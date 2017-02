Freizeitpark in Russland Russen bauen Reichstag nach – damit Kinder ihn erstürmen

Realistische Übungsorte

Sie sollen auch lernen, wie man ein Gebäude stürmt, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu im Parlament. "Und zwar nicht an abstrakten Schauplätzen, sondern an konkreten Orten.“ Die Nachbildung im Militär-Freizeitpark in Kubinka westlich von Moskau werde etwas kleiner ausfallen als das Original in Berlin.