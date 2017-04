Freiwillige Aktion am 32. Spieltag Zahlreiche Bundesligisten boykottieren Til-Schweiger-Stiftung

Der einheitliche Tenor: Man habe Respekt vor der Arbeit von Til Schweiger und seiner Foundation, fände dies prinzipiell auch unterstützenswert und begrüße auch grundsätzlich das Engagement. Bei solchen freiwilligen Aktionen wolle man aber lieber nicht teilnehmen, sondern lieber die vereinseigenen Stiftungen und Aktivitäten bewerben und bekannter machen.

Wirkliches Desaster?

Ein Nackenschlag für Til Schweiger und seine Foundation? Nicht unbedingt, zumal der Branchenprimus seine Bereitschaft erklärt hat, teilzunehmen: Der FC Bayern München begrüßte demnach in einem Statement die Aktion ausdrücklich und will dem Aufruf folgen, in einem Monat mit dem Logo der Foundation aufzulaufen. Eigentlich schon die halbe Miete, konzentriert sich doch die Aufmerksamkeit Fußball-Deutschlands zu einem Großteil auf das Geschehen in der bayerischen Landeshauptstadt.

Auch andere große Klubs wie der derzeitige Tabellenzweite der Bundesliga, RB Leipzig, teilten ihren guten Willen mit, sich zu beteiligen. Ebenfalls sagten unter anderem auch Hertha BSC Berlin, Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg zu. Möglicherweise stehen dem Boykott der 13 Teams am Ende 23 Vereine gegenüber, die sich an der freiwilligen Aktion bereitwillig beteiligen. Ein für Til Schweiger aller Voraussicht nach also verkraftbarer Anteil an Abweichlern...