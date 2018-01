Campen im Winter? Kein Problem!

Europaweit auf dem zweiten Platz und in Deutschland die Nummer Eins ist das Hopfensee-Camping. Der Platz in Füssen ist auch fürs Wintercamping geeignet – es gibt eine Kunsteisbahn und einen Schlittenhang. Außerdem wollen die Betreiber mit Hallenbad, Spa, Sauna und Dampfbad auch in der kalten Jahreszeit Erholung sorgen. Noch 15 weitere bayerische Campinganlagen mischen unter den Top 100 in Europa mit. Den ersten Platz belegt ein Platz aus dem Nachbarland Österreich: die Ferienanlage Grubhof aus St. Martin im Pinzgau. Auf Platz drei landet das Komfortcamping Schlosshof aus Lana in Südtirol.