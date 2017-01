Am Montag, um 10.30 Uhr geht's dann aber endgültig in die heiße Phase der Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth am Freitag in der Allianz Arena (18.30 Uhr live auf Sky und im AZ-Liveticker). Ob der potenzielle neue Innenverteidiger Ba Abdoulaye dann schon am Start sein wird, ist fraglich. Der 26-jährige Senegalese soll erst am Montag nach München fliegen.