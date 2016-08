München - In wenigen Tagen beginnt das größte Volksfest der Welt. Dann zapfen die Wiesn-Wirte die Bierfässer an – und die Münchner Hoteliers die Geldbeutel der Gäste. Am zweiten Oktoberfest-Wochenende finden Besucher im Check24-Hotelvergleich zwar noch in 56 Hotels rund um das Festgelände freie Zimmer, sie müssen für eine Übernachtung aber durchschnittlich 167 Prozent bzw. 230 Euro mehr bezahlen als nach der Wiesn.