Die große "Victoria's Secret"-Fashionshow ist jedes Jahr das Highlight der als Engel engagierten Models. In diesem Jahr ging die Dessous-Modenschau am 20. November in Shanghai über die Bühne. Danach gönnen sich die Models nun eine wohl verdiente Auszeit. Vier davon haben sich gemeinsam in Thailand erholt. Wie auf Instagram zu sehen ist, verbrachten Josephine Skriver (24), Sara Sampaio (26), Lais Ribeiro (27) und Jasmine Tookes (26) einige Tage in einer Villa direkt am Meer.