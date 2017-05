Ein weiterer Pilotversuch wird im kommenden Jahr auf Fahrradstraßen durchgeführt. Radler sollen auf speziellen Routen Vorfahrt haben. Getestet wird auf drei Strecken. No 1: Menzinger Straße – Nymphenburg – Petuelring. No 2: Clemensstraße. No 3: eine künftige Route im Neubaugebiet Freiham Nord. Fahrradstraßen liegen meist in Tempo-30-Zonen. Dort gilt Rechts vor Links. "Das bremst den Fluss auf der Fahrradstraße und ist immer wieder auch Ursache von Unfällen", betont Thomas Böhle. Um die Beschilderung zu ändern und Radlern Vorrang zu geben, ist ebenfalls das Ok. des Innenministeriums erforderlich. Der Antrag der Stadt wird derzeit geprüft.

Eine Million Fahrräder in München

Rund eine Million Radl gibt es in München, schätzt die Stadtverwaltung – mindestens eines pro Haushalt. Und es werden in den kommenden Jahren noch mehr werden. „Radeln steht für Nachhaltigkeit, zukunftsfähige Mobilität und es macht Spaß“, sagt KVR-Chef Böhle.

Wegen chronisch verstopfter Straßen und überfüllter öffentlicher Verkehrsmittel steigen immer mehr Münchner aufs Radl um. Man steht nicht im Stau, muss keinen Parkplatz suchen und tut auch noch was für seine Gesundheit. Weil immer mehr so denken, wird’s auf Radwegen bald noch viel turbulenter zugehen. Thomas Böhle: "München muss noch radlfreundlicher werden."

2016 wurden drei neue Fahrradstraße eingerichtet: Sparkassenstraße, Am Isarkanal und die Parallelfahrbahn an der Schwere-Reiter-Straße. Aktuell gibt es 60 Fahrradstraßen in der Stadt. Zudem sind 363 Einbahnstraßen für Radler in beide Richtungen geöffnet.