"Es ist nicht schlimmer, wenn es Fußballer betrifft. Es ist immer schlimm", sagte Streich am Donnerstag zu den Vorfällen rund vor dem Champions-League-Spiel des BVB am Dienstagabend gegen AS Monaco. Unter der zunehmenden Radikalisierung hätten die Menschen überall zu leiden. Er verstehe die Kritik von seinem Trainer-Kollegen Thomas Tuchel und von den Spielern an der Ansetzung des Spiels keine 24 Stunden nach dem Anschlag, sagte Streich bei der Pressekonferenz des SC Freiburg. "Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie man politisch und gesellschaftlich auf so etwas antwortet. Man darf nicht klein beigeben. Von daher ist es nachvollziehbar, zum Alltag überzugehen."