Free-TV-Premiere Wie geht es nach "Spectre" weiter? Alles zum neuen Bond-Film

"James Bond 007 - Spectre" feiert Free-TV-Premiere - wer also den neuesten James-Bond-Film noch nicht kennt, kann das am Mittwoch um 20:15 Uhr im ZDF nachholen. Es ist das vorletzte 007-Abenteuer mit Daniel Craig (49) in der Hauptrolle, nur ein weiterer soll noch folgen. Was den betrifft, hüllen sich die Produzenten in Schweigen. Selbst Ben Wishaw (37), der Q spielt, sagte der britischen Zeitung "Metro" zuletzt, dass es "seltsam still" in Sachen Neuigkeiten geworden sei. Was steht außer der wichtigsten Personalie des Bond-Darstellers und des US-Starttermins (8. November 2019) also über den neuen Film schon fest? Nun, nicht viel - doch Anhaltspunkte gibt es bereits einige.