Free-TV-Premiere bei RTL II "Game of Thrones": Die spektakulären Highlights aus Staffel sieben

Mörderischer Auftakt

Bereits die ersten Minuten von Folge eins sorgen für einen Knalleffekt: Noch ehe der typische Episoden-Vorspann ertönt, erscheint Walder Frey (David Bradley). Wir erinnern uns: Arya Stark (Maisie Williams) hat ihn am Ende der sechsten Staffel in die ewigen Jagdgrüne verbannt. Heißt das, wir sehen einen Rückblick? Frey hat seine Männer um sich geschart, um mit einem guten Tropfen Wein zu feiern. Doch statt eines ausgelassenen Festes erwartet sie alle eins: der Tod. Denn unter dem Gesicht von Walder Frey steckt Arya, die auf einen Schlag die Frey-Sippe ausgelöscht hat - bis auf seine junge Frau. Doch damit nicht genug!

Ein Popstar auf Abwegen

Fans erleben in der ersten Folge auch den Cameo-Auftritt von Popstar Ed Sheeran (26, "Shape of You"). Mini-Auftritt trifft es wohl eher, denn der Brite ist nur wenige Minuten zu sehen. Ehe man ihn sieht, hört man ihn. Denn Ed macht das, was er wohl am besten kann: Singen! Gemeinsam mit Lennister-Soldaten sitzt er im Wald an einem Feuer als Arya Stark hoch zu Ross vorbeikommt. Nicht alle Zuschauer waren von diesem Intermezzo begeistert. Für jede Menge Aufsehen hat er aber dennoch gesorgt.

Euron Graufreud überlistet Asha

In einer Episode kommt es zu einem explosiven Schlussakt. Euron Graufreud (Pilou Asbæk) überrascht Ellaria Sand (Indira Varma) und Asha Graufreud (Gemma Whelan) kurz vor einem Schäferstündchen mit einem Angriff auf ihre Schiffe! "Gib deinem Onkel einen Kuss", tönt Euron selbstgefällig. Das Gemetzel ist groß und brutal, die Schiffe stehen in Flammen. Ellaria und ihre Tochter werden gefangen genommen. Dann schafft es Euron - nach einem Wrestling-artigen Schlagabtausch - Asha zu überlisten. Einer entkommt ihm, in typischer Feigling-Manier: Theon Graufreud (Alfie Owen).

Wird Jon Schnee sein Knie beugen?

Fans der Bücher und der Serie gleichermaßen haben auf diesen Moment eine Ewigkeit gewartet. Zu Beginn von Folge drei wird ihr Wunsch - wenn auch zunächst auf recht unspektakuläre Weise - erfüllt: In der ersten Einstellung schippert Jon Schnee (Kit Harington) mit einem kleinen Boot an die Küste von Drachenstein, um sich dort mit Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) zu treffen. Doch die erste Begegnung der beiden Helden fällt unterkühlt aus, denn der König des Nordens will sein Knie nicht beugen - und Dany nimmt seine Warnungen vor der Armee der Toten nicht ernst.

Diese Reunion läuft anders als erwartet

Im Norden kommt es nach der etwas sperrigen Wiedervereinigung von Bran (Isaac Hempstead-Wright) und Sansa (Sophie Turner) in Folge drei zu einer weiteren Stark-Reunion. Arya (Maisie Williams) taucht in Winterfell auf und trifft zunächst auf ihre Schwester. Dabei wird einmal mehr deutlich, dass die beiden nicht mehr die Kinder aus Staffel eins sind. Bei Aryas Wiedersehen mit Bran geht es um ihre Tötungsliste, da er als Dreiäugiger Rabe natürlich davon weiß. Es schwingt Wehmut mit in ihrer Unterhaltung und man wird das Gefühl nicht los, dass diese drei Starks keine glückliche Familie mehr werden.

Die Drachen legen los

Den feurigen Höhepunkt liefern in Episode vier Daenerys. Sie lässt die Dothraki auf Jaime Lennister (Nikolaj Coster-Waldau), Bronn (Jerome Flynn) und deren Armee los. Sie selbst reitet auf Drogon in die Schlacht. Es ist ein feuriges, blutiges Action-Spektakel, das da geboten wird. Soldaten stehen in Flammen, das Blut spritzt nur so und Jaime und Bronn wissen kaum, wie ihnen geschieht. Jaime wird etwas zu übermütig - was Bronn zu einem beherzten Schritt verleitet.

Zwei interessante Enthüllungen

In Folge fünf, "Ostwacht", kommt es zu zwei Enthüllungen: Cersei (Lena Headey) ist wieder schwanger - von ihrem Bruder Jaime! Ebenso interessant: Goldy (Hannah Murray) hilft Sam (John Bradley) beim Durchsehen der Bücher, die er aus dem eingeschränkten Bereich der Zitadelle mitgehen ließ. Sie fragt ihn, was "Annullierung" bedeutet. Sam erklärt, dass so eine Ehe beendet wird. Ganz nebenbei liest Goldy weiter, dass ein gewisser Prinz Rhaegar seine Ehe hat annullieren lassen und dann heimlich auf Dorne jemand anderen geheiratet hat. Ehe sie Sam mitteilen kann, wen Rhaegar geheiratet hat, unterbricht er sie - sein Kopf ist woanders. Wurde hier ein riesiges Geheimnis gelüftet?

Der Nachtkönig landet den nächsten Coup

Episode sechs spielt "Jenseits der Mauer". Neben einem Zombie-Eisbär mit gehörigem Kohldampf kommen Jon Schnee und seine Begleiter durch eine Heerschar an Untoten und den Nachtkönig in Bedrängnis. Dany und ihre Drachen eilen ihnen zu Hilfe - mit verheerenden Folgen. Mit einem eisigen Speer schafft es der Nachtkönig, einen ihrer Drachen zu töten! Am Ende der Episode müssen wir mitansehen, wie er auf den erlegten Drachen zugeht, ihm die Hand auf den Kopf legt - und ihn zu der mächtigsten Einheit seiner ohnehin schon furchteinflößenden Armee macht...

Wenn die Mauer fällt

Erst mit viel Überzeugungsarbeit gelingt es Jon Schnee und Co., Cersei als Verbündete im Kampf gegen die Untoten zu gewinnen. Doch die schmiedet hinterrücks schon neue Pläne, um ihre Feinde zu übertrumpfen. In Person von Petyr Baelish alias Kleinfinger findet im Finale zudem jener Intrigant sein wohlverdientes Ende, der das Spiel der Throne überhaupt erst in Gang gebracht hat. Sansa und Arya machen gemeinsame Sache und Kleinfinger endet mit einer durchgeschnittenen Kehle.

Apropos gemeinsame Sache machen: Jon und Daenerys landen tatsächlich miteinander im Bett! Schließlich kennen sie ihren erstaunlich hohen Verwandtschaftsgrad (noch) nicht. Der frischen Liebe entgegen steht der Nachtkönig, die Weißen Wanderer und die Armee der Toten, die es dank des Eisdrachens schaffen, die zuvor unüberwindbare Mauer der Nachtwache zum Einsturz zu bringen...

Wie geht es weiter? Die finale, achte Staffel wird in den USA erst im Jahr 2019 Premiere feiern.