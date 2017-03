Free-TV-Premiere auf RTL "Fifty Shades of Grey": Im April laufen die TV-Bildschirme heiß

Der Erotik-Streifen "Fifty Shades of Grey" war der Skandal-Film aus dem Jahr 2015. Basierend auf dem ersten Band der Erotik-Trilogie von Autorin E. L. James erweckte Regisseurin Sam Taylor-Johnson die Buchfiguren Anastasia Steele und Christian Grey für die Kinoleinwand zum Leben. Am 23. April 2017 (20:15 Uhr, RTL) feiert der erste Teil nun Free-TV-Premiere in Deutschland, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Es kann heiß werden in den deutschen Wohnzimmern...