Freche Aktion der TV-Darstellerin Diesen "Hatern" schickt Kim Kardashian ein Geschenk zum Valentinstag

Die Liste der Empfängerinnen

Dass Kims jüngere Schwestern Khloé (33) und Kylie (20) zu den glücklichen Empfängerinnen gehören, war klar. Aber auch Paris Hilton (36), die Sängerinnen Cardi B (25) und Ciara (32) sowie "Vogue"-Chefin Anna Wintour (68) und Model Chrissy Teigen (32) können sich über eine Geschenkbox freuen. Ebenfalls auf der Liste stehen die Schauspielerin Jennifer Lawrence (27), Cher (71), Mariah Carey (47) und Coco Austin (38). Alles Damen, mit denen sich die großzügige 37-Jährige gut versteht. Doch wer zählt wohl zu ihren sogenannten "Hatern"?

Ganz vorne mit dabei, wie sollte es anders sein: Sängerin Taylor Swift (28, "Look What You Made Me Do"). Mit ihr liegen das TV-Sternchen und ihr Ehemann Kanye West (40) schon seit dem Jahr 2009 im Clinch. Gleiches gilt für Blac Chyna (29), die mit Kims Bruder Rob Kardashian (30) ein gemeinsames Kind hat. Blac Chyna verklagte den Kardashian-Klan einst, wegen Sabotage-Verdachtes ihrer Reality-Show "Rob & Chyna". Weitere bittersüße Aufmerksamkeiten warten unter anderem auf Bette Midler (72), Sharon Osbourne (65), Pink (38) und Chloe Grace Mortez (20).

Paris Hilton hat ihr Geschenk schon erhalten

Was Kims Auserwählte am Valentinstag erwartet, hat Kardashian-Freundin Paris Hilton (36) schon einmal eindrucksvoll auf Twitter demonstriert. Mit einem kleinen Holzhämmerchen zerklopft die Blondine ein großes Herz aus bunt-dekorierter Schokolade. Zum Vorschein kommt das in Karton verpackte Parfüm - welch eine Überraschung!