Frauenpower und Söder-Bashing Oide Wiesn: Wuchtige Schaumschlägerei

Wer mitsingen wollte, und das taten einige, konnte den Text wie in der Kirche auch im Liederbuch nachschlagen. Man ahnt's schon jetzt, die Welt in der Schönheitskönigin der Wirte Gerdi und Peter Reichert ist wirklich eine ganz eigene.

Auch im Herzkasperlzelt, der Heimat der neuen Volksmusik, zapfte eine starke Frau mit fünf Schlägen an . Luise Kinseher hatte es gar so eilig, dass sie fünf Minuten früher loslegen wollte. "Dann san mir die Ersten." Danach erklärte sie, die Frauen seien sowieso auf dem Vormarsch. Sie beginnen auf der Oidn, um mit ihrer Kraft in der Gegenwart anzukommen. Ob man in die Gegenwart der Wirtsbudenstraße unbedingt möchte, wenn's auf der Oidn gar so schön ist, ist die Frage.

Da ging's am Wochenende so beschaulich zu, dass zu jeder Zeit ein Platzerl frei war. Und das Kinderkarussell drehte sich für einen Euro in der beleuchteten Wiesn-Dunkelheit auch für Erwachsene weiter. Oh wie schön ist doch das Leben, oh wie schön ist doch die Oide!