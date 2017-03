Frauen vor Belästiger beschützt Bundespolizei ehrt Fahrgäste für Zivilcourage in S-Bahn

Liveticker FC Bayern Das sagt Bayern-Coach Ancelotti vor dem Gladbach-Spiel

Zum ersten Mal in dieser Saison konnte Carlo Ancelotti am Donnerstag den kompletten Bayern-Kader zum Training begrüßen. Was der Italiener in der PK vor dem Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach sagt, lesen Sie am Freitag im AZ-Liveticker.