Frauen brechen ihr Schweigen Neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen Regisseur Paul Haggis

Im Jahr 2013 soll Paul Haggis (64) eine PR-Managerin vergewaltigt haben. Nachdem diese ihn im vergangenen Dezember angeklagt hatte, sollen nun drei weitere Frauen schwere Vorwürfe gegen den "L.A. Crash"-Regisseur erheben. Das berichtet unter anderem das amerikanische Celebrity-Portal "TMZ". Haggis soll angeblich eine der Frauen zum Oralverkehr gezwungen und danach vergewaltigt haben.