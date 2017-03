Frau Temme sucht das Glück,... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX: Ewige Helden, Sportshow

In "Ewige Helden" begegnen sich acht der erfolgreichsten deutschen Top-Athleten in verschiedenen Wettkämpfen. Heute stehen diese von Ski-Legende Markus Wasmeier begleitete Wettkämpfe auf dem Programm: Bojentauchen - In Zweierteams müssen die Sportler im Wasser abwechselnd nach insgesamt fünf Bällen tauchen. Herkules - Jeder Sportler erhält einen Schlitten, der mit einem Seil an einem Brustgeschirr befestigt ist. Auf den Schlitten liegen Sandsäcke, jeweils in Höhe des 1,5-fachen Körpergewichts. Hängepartie - Die Sportler müssen sich hoch über dem Boden so lange wie möglich an einer Reckstange festhalten.