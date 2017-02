Frau Ella, Pompeii, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX: Ewige Helden, Sportshow

Acht der erfolgreichsten deutschen Top-Athleten in verschiedenen Wettkämpfen. Dabei wollen sie nicht nur herausfinden, wer von ihnen der Beste der Besten ist. Sie blicken auch auf ihre Ausnahmekarrieren zurück und geben dabei einen tiefen Einblick in ihre Sportler-Seelen. In der heutigen Folge liegt für jeden Athleten im Meer circa 70 Meter entfernt vom Ufer ein SUP (Stand Up Paddle Board) bereit. Auf dem Meeresgrund liegen die zu den SUPs gehörenden Paddel, die an Sandsäcken befestigt sind. Aufgabe ist es, das Paddel unter Wasser so schnell wie möglich zu bergen.