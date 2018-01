München/Bad Langensalza - Auch mehrere Tage später ist noch immer nicht bis ins letzte Detail klar, was sich an jenem Abend im thüringischen Bad Langensalza abspielte. Fest steht, dass der 22-jährige Bundespolizist und der ebenfalls 22-jährige Lebensgefährte des späteren Opfers in der Wohnung des Paares ordentlich dem Alkohol zusprachen. In Medienberichten ist die Rede von rund zwei Promille Alkohol bei beiden Männern. Die zuständige Staatsanwaltschaft wollte diesen Wert zwar nicht bestätigen, spricht aber auch von "erheblicher Alkoholisierung".