Ein Blick genügt, und der C3 Aircross ist als Citroen identifiziert. Der in seinen Ausläufern über die ganze Motorhaube gezogene Doppelwinkel, der in die Blinker und Tagfahrlichter übergeht, die fast quadratischen Scheinwerfer und der Unterfahrschutz signalisieren: Da will ein kleiner Franzose das Feld der kompakten SUV auch optisch ordentlich aufmischen. Zum einen mit einer dicken Portion Charme, die etwa am Jalousie-Design der hinteren Seitenscheiben, an der cool geformten Dachreling oder an der Vielzahl von optischen Individualisierungsmöglichkeiten festgemacht werden kann. Innen setzt sich das Design- und Farbkonzept mit diversen Style-Paketen fort. Die Armaturen sind schick und wirken aufgeräumt, auf nette Spielereien hat man bei Citroen zugunsten einer guten Bedienbarkeit verzichtet.