Bürgerliche Rechten Juppé schließt Präsidentschaftskandidatur aus

Bordeaux - Der frühere Premierminister Alain Juppé hat in der Krise um den französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon eine eigene Kandidatur ausgeschlossen. Er sei nicht in der Lage, das Lager der bürgerlichen Rechten zu versammeln, räumte Juppé in Bordeaux ein. "Deshalb bestätige ich ein für alle Mal, dass ich nicht Kandidat für die Präsidentschaft der Republik sein werde." Juppé gehört wie Fillon den konservativen Republikanern an.