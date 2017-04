Spitzengespräch von Politik und Peugeot Opel-Mitarbeiter hoffen auf mehr Klarheit bei Übernahme

Rüsselsheim/Berlin - An allen deutschen Standorten finden heute zeitgleich Betriebsversammlungen statt. Gesamtbetriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug will sich im Stammwerk Rüsselsheim vor der Presse äußern. Belegschaft, IG Metall und Betriebsräte hatten das Opel-Management und den US-Mutterkonzern General Motors (GM) zuletzt für deren Informationspolitik kritisiert. Betriebsversammlungen in den Werken Rüsselsheim und Kaiserslautern waren daher am vergangenen Freitag unterbrochen worden. Dass sollte Druck auf das Management aufbauen. Nach Angaben des Betriebsrats kam danach Bewegung in die Gespräche.