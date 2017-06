Aufschwung in der Weltwirtschaft OECD erwartet leichte Belebung der Weltkonjunktur

Auch für Deutschland hoben die Experten ihre Prognose leicht an. Sie erwarten ein Plus von 1,7 Prozent in diesem und 2,0 Prozent im kommenden Jahr und sind damit jeweils 0,2 Punkte optimistischer als die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten. Diese Werte sind wie in Deutschland üblich nicht um die Zahl der Arbeitstage bereinigt und deshalb nicht direkt mit den übrigen OECD-Werten vergleichbar.

OECD will Rolle von Frauen im Arbeitsmarkt stärken

Die Organisation warnte aber, Berlin solle sich nicht auf der guten Wettbewerbsfähigkeit seiner Wirtschaft ausruhen. "Das Wachstum ist zwar kräftig, aber wir haben auch in Deutschland gesehen, dass das Produktivitätswachstum in den letzten Jahren nachgelassen hat", sagte Deutschland-Experte Andrés Fuentes. Die OECD fordert vor allem mehr Anstrengungen, um die Rolle von Frauen im Arbeitsmarkt zu stärken - etwa durch geringere Steuern für Zweitverdiener, was eine Reform des Ehegattensplittings bedeuten würde.

Außerdem empfehlen die Experten einen Ausbau der Kinderbetreuung und von Ganztags-Grundschulen, auch um benachteiligten Kindern zu helfen. Durch die sehr solide Haushaltslage gebe es Spielraum für Ausgaben- und Steuerreformen, heißt es in dem Bericht. Zur OECD gehören 35 Mitgliedstaaten, vor allem westliche Industrieländer.

