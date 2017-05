Nach verkorkster Saison Kerber aus Paris abgereist - zum Nachdenken

Becker hatte sich bereits zuvor für eine Veränderung im Trainerstab der deutschen Nummer eins ausgesprochen. Kerber brauche eine neue Ansprache, neue Inspirationen, hatte Becker als Experte im TV-Sender Eurosport gesagt. Ob er zu einem Engagement bereit wäre, ist unklar. Derzeit ist der einstige Wimbledon-Held für Eurosport bei den Grand-Slam-Turnieren dabei.

Kerber hatte schon im Vorfeld der French Open angedeutet, dass sie sich in der Zukunft einen Altstar an ihrer Seite vorstellen könne. Nach der dramatischen Vorstellung in Paris könnte Kerber nun schneller als gedacht und gewollt zu Veränderungen gezwungen sein.

Am Sonntagabend saßen Kerber und ihr Team in Paris noch lange zusammen, nun wollen alle Beteiligten den nächsten sportlichen Rückschlag erst einmal sacken lassen. Am bislang bekannten Plan für die kommenden Wochen soll sich erst einmal nichts ändern.

Als nächstes ist am 17. Juni ein Auftritt Kerbers bei der Champions Trophy im Vorfeld des Herren-Turniers in Halle/Westfalen geplant. In der Woche danach will sie beim WTA-Turnier in Birmingham in die Rasen-Saison einsteigen. Ob mit einem veränderten Trainerteam oder nicht, ist noch unklar.