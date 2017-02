Er verspricht Transparenz Fillon entschuldigt sich für Parlaments-Job seiner Frau

Der 62-Jährige versprach Transparenz und legte die Parlamentseinkünfte seiner Frau sowie seine Vermögensverhältnisse offen. Penelope Fillon hat demnach insgesamt mehr als 15 Jahre als parlamentarische Mitarbeiterin für ihren Mann und dessen Nachfolger in der Nationalversammlung gearbeitet. Dafür erhielt sie insgesamt gut 680 000 Euro netto - im Durchschnitt 3677,73 Euro netto im Monat. "Ein völlig gerechtfertigtes Gehalt für eine Person, die einen Abschluss in Recht und Literaturwissenschaft hat", so ihr Mann.