Tennis Becker will Kerber helfen - Aber wohl nicht als Trainer

Dort war Kerber am Sonntag gleich zum Auftakt gegen die Russin Jekaterina Makarowa ausgeschieden. Die Kielerin setzte damit ihre sportliche Talfahrt fort. Nach ihrem frühen Scheitern sagte Kerber mit Blick auf die Zukunft: "Irgendetwas wird sich auf jeden Fall ändern müssen." Ob damit ein Trainerwechsel gemeint war, ließ die Gewinnerin der Australian Open und der US Open des vergangenen Jahres offen. Kerber arbeitet seit vielen Jahren mit Torben Beltz zusammen.

Derzeit ist sie in Polen bei ihren Großeltern abgetaucht, um über das weitere Vorgehen nachzudenken. Aus dem Kerber-Lager gab es auf Nachfrage keine Reaktion auf die Becker-Aussagen. Der nächste Auftritt der Weltranglisten-Ersten ist am 17. Juni bei einem Showkampf in Halle/Westfalen geplant. Mit Blick auf die anstehende Rasen-Saison plant Kerber ein paar Trainingseinheiten auf Mallorca, ihr erstes Turnier nach dem Paris-Debakel ist das WTA-Event in Birmingham vom 19. Juni an.