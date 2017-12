Gehalt, Schufa, Vorlieben Auch in München: Datenstriptease bei der Wohnungssuche

Die Wohnungsnot ist immens in vielen Großstädten - besonders in München. Wer hier ein Zuhause will, muss sich von den anderen Anwärtern abheben. Dabei gehört Selbstentblößung zum traurigen Alltag.