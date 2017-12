Hartmann kommt aus Landsberg. 2012 wäre er dort fast zum ersten grünen Oberbürgermeister Bayerns gewählt worden. Nicht einmal 300 Stimmen haben letztlich gefehlt. Mit dem Chefsessel im Rathaus wurde es also nichts. Im Landsberger Stadtrat aber sitzt er noch immer.

Als Landtagsabgeordneter kann Hartmann freilich nicht in jeder Sitzung anwesend sein. Die Erfahrungen aus dem Stadtparlament findet er aber wichtig. Der Landtag sei wie ein Ufo, das über allem schwebe, sagt der gelernte Kommunikationsdesigner. Im Stadtrat dagegen müsse man Entscheidungen direkt am nächsten Tag den Leuten auf der Straße erklären. Das sei gut für die Erdung, so Hartmann. Für alle Ewigkeit wird aber auch er nicht Stadtrat bleiben. Schon jetzt hat er in Landsberg nur noch einen Zweitwohnsitz. Für seinen zwei Jahre alten Sohn ist er kürzlich nach Haidhausen umgezogen. Trotz der vielen Rumreiserei als Fraktionschef kann er seine Familie so auch noch am Abend sehen. Hätte er am Ende des Tages auch noch nach Landsberg rauspendeln müssen, wäre das noch weniger möglich gewesen.

Nun wohnt Hartmann also in München, der Stadt, in der er schon immer seine politischen Kreise gezogen hat. Schon damals bei der Grünen Jugend: Da war in der Stadt einfach mehr los als draußen auf dem Land. Und auch, als vor ein paar Jahren ein Bündnis eine Bewerbung Münchens für die Olympischen Spiele 2018 verhindert hat, mischte Hartmann ganz vorne mit.

Nächstes Jahr führt Hartmann seine Partei nun wohl als Spitzenkandidat in die Landtagswahl. Markus Söder und die CSU sind natürlich weit weg. Die SPD will er sich im Kampf um Platz zwei aber schon schnappen. Und in München-Mitte könnte er sogar alle abhängen, auch den Kandidaten der CSU. Ludwig Hartmann wäre dann vielleicht nicht der König von Bayern – aber immerhin von Haidhausen.