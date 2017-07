Null-Nadine

"Das lustige Wackelpuddingknie" würde jedes Mal auftreten, sobald er dem dünnen Basketball-Ausleger über einer hundert Meter tiefen Schlucht zu nahe käme. Nicht die besten Voraussetzungen, um einen Dreier zu werfen. Folgerichtig machte Pocher auch einen Abflug nach dem anderen - meist ohne zu treffen. Stattdessen schrie er ein ums andere Mal Unflätigkeiten in den sambischen Himmel.

Ein leichtes Spiel für Nadine Angerer - dachte man zumindest. Doch sie hatte bereits zuvor mit ihrer Höhenangst zu kämpfen und war ganz klar auf Nicht-Absturz-Kommando: Selbst Michael Jordan hätte wohl nicht aus der Distanz getroffen, aus der es die Fußballerin probierte. Die logische Folge: null Punkte!

Nun lag es an Lilly, die zusammen geholten vier Punkte von Oliver und Nadine (Team Blau) zu schlagen - denn noch immer zählte die kombinierte Team-Leistung fürs Weiterkommen. Sehr zur Freude der Sendungsmacher (oder durch cleveren Schnitt?) bewies sie dabei absolutes Talent für Dramatik: Mit dem allerletzten Versuch holte sie die noch nötigen drei Punkte und zog mit insgesamt sechs Zählern ins Finale. Begleitet von Oliver Pocher.

Mit viel Liebe ins Finale

Eiszeit zwischen den beiden Finalisten? Fehlanzeige! Zwar scherzte Oli zunächst noch: "Ich will sie noch einmal heulen sehen. Und nicht aus Freude." Doch wenig später köpften sie gemeinsam eine Flasche Schampus, dann sank Oli gar vor Lilly auf ein Knie! "Lilly, willst du mit mir ins Finale gehen?" Ein Flirt der Marke Pocher? Mitnichten, vor allem als er "erfuhr", dass sie vergeben ist. "Ich dachte die Lilly wär' Single. Das ändert natürlich alles" - auch wenn es bei einem romantischen Candle-Light-Dinner im Anschluss doch durchaus knisterte! "Lilly ist natürlich eine attraktive Frau. Ich hab' nichts zu verlieren. Sie ein bisschen mehr." Wie immer auf Krawall gebürstet, der Herr Pocher. Oder doch ein kleines bisschen verknallt?

"Global (American) Gladiators"

Schließlich stand es an, das Finale von "American Gladiators" - halt stopp - "Global Gladiators". Denn was die beiden vor atemberaubender Kulisse machen mussten, erinnerte verdammt an das Show-Format aus den 90er Jahren - und war so ziemlich das Gegenteil eines Höhepunkts. Soll heißen, sich gegenseitig mit überdimensionierten Wattestäbchen von einer Plattform schubsen. Bisschen unfair, muss es durch den Kopf so manches Zuschauers gegangen sein. Ausgerechnet im Finale wurde eine Disziplin gewählt, die im Grunde ausschließlich mit Kraft zu gewinnen war. Und so deutlich fiel es dann auch aus. 3:0 für Oliver Pocher. Na ja, zumindest das letzte "Fuck" des Tages ging an Lilly.

