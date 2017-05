Fragen und Antworten Plastikmüll bringt Zehntausenden Meerestieren den Tod

Wird der Plastikmüll in den Meeren abgebaut?

Der Plastikmüll wird uns Experten zufolge noch viele hundert wenn nicht tausend Jahre beschäftigen. Plastik zersetzt sich, bleibt aber in kleinsten Teilchen, sogenannter Mikroplastik erhalten. Der größte Teil des Plastikmülls im Meer ist unsichtbar. Etwa 15 Prozent halten sich an der Oberfläche, nur 5 Prozent gelangen an die Strände. Ein niedersächsisches Forschungsprojekt des Instituts für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) in Wilhelmshaven befasst sich seit August 2016 mit dem Plastikmüll in der Nordsee. Dabei geht es um sogenannte Makroplastik-Teile ab einer Größe von fünf Millimetern und deren Ausbreitung in der südlichen Nordsee.