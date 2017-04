Wer ersetzt die Führungsfiguren Lahm & Alonso?

Sportlich gesehen soll Joshua Kimmich auf Lahms rechte Abwehrseite rücken, in der Zentrale könnte Thiago den Alonso geben. Talent Renato Sanches blieb in seinem ersten Jahr in München ein Talent, das Alonso-Erbe wäre zu viel Last für den Portugiesen. Ein Neueinkauf scheint unumgänglich. Der von Hoffenheim verpflichtete Hin-und-Wieder-Nationalspieler Sebastian Rudy ist eine Kader-Ergänzung, hat aber kein europäisches Top-Niveau.

Wer folgt auf Robben (33) und Ribéry (34)?

Die Oldies gehen in ihre letzte Saison. Es wird ihr letzter Henkelpott-Anlauf, die Motivation dürfte da sein. Doch sie brauchen ihre Pausen. Douglas Costa hat durch lasche Joker-Auftritte viel Kredit verspielt. Wenn der Brasilianer – Tottenham will ihn angeblich – geht, können die Bayern einen neuen Flügelstürmer kaufen, etwa Julian Brandt (Leverkusen). Doch auch dieser ist ein Talent. Kingsley Coman wird man fix verpflichten, der Franzose soll seinen Landsmann Ribéry mittelfristig ersetzen.

Fehlt dem Kader in der Breite die Tiefe?

Ein Ausfall von Top-Torjäger Robert Lewandowski kann nicht kompensiert werden, Thomas Müller ist kein Angreifer. Es braucht eine erstklassige 1-B-Lösung vom Schlage eines Mario Gomez (Wolfsburg). Vor allem ein neuer, zentraler Mittelfeldspieler wie Marco Verratti von Paris St. Germain würde eine Ablösesumme nahe des dreistelligen Millionenbereichs kosten. "Diese Super-Transfers passen nicht zu unserer Philosophie", sagt Kaderplaner Michael Reschke.

Entwickelt man wieder eigene Talente?

Dies soll forciert werden, daher eröffnet am 1. August im Norden der Stadt der neue "FC Bayern Campus". Das Nachwuchsleistungszentrum soll eine Brutstätte für Jungstars werden. "Es kann natürlich nicht der Sinn sein, dass wir Millionen in die Jugendausbildung investieren und den Talenten mit teuren Stars von außen den Weg verbauen", sagte Präsident Hoeneß kürzlich der "Sport Bild" und betonte, dass der FC Bayern bei Bedarf auch weiter "in Stars investieren" werde, "doch vorher müssen wir schauen, ob wir dafür nicht in den eigenen Reihen jemanden haben". "Es wird peu à peu einen Umbruch geben", versprach Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Hoeneß und er müssen nun mit Kaderplaner Reschke beweisen, dass diese Mission auch ohne Sportdirektor beziehungsweise Sportvorstand gelingen kann.

