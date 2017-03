Schwabing - Es ist eine sehr kurze und innerhalb der stimmberechtigten Mitglieder auch harmonische Sitzung, die am Mittwochabend in Schwabing stattfindet. Der Bezirksausschuss Schwabing-West hatte eine Sondersitzung zur geplanten Sanierung des Elisabethmarkts einberufen, bei dem über die Punkte der Vorlage abgestimmt werden sollte, die am 23. März an den Stadtrat geht.