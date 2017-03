Fotos auf Instagram Daniela Katzenberger überrascht im Gothic-Look

Daniela Katzenberger (30, "Nothing's Gonna Stop Me Now" ) hat mit neuem Make-up und Nasenpiercing ihre Fans auf Instagram überrascht. Die Blondine postete ein paar Selfies von sich in einer Collage, die sie mit dunklen Lippen in der Farbe Metallic und Smokey Eyes mit falschen Wimpern zeigen. "Mal was anderes. Was sagt ihr?", schrieb sie neben die Fotos. Die Fans sind geteilter Meinung. "Passt nicht zu dir", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Mir gefällt's".