Fotokönig und bald Ministerpräsident Simpsons, Star Wars, Heavy Metal: Markus Söders skurrilste Szenen

Nun hat er es also geschafft! Markus Söder ist am Montag von der CSU-Landtagsfraktion einstimmig zum neuen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 in Bayern vorgeschlagen worden. Zuvor hatte Söders ewiger Rivale Horst Seehofer bekanntgegeben, nicht noch einmal kandidieren zu wollen.