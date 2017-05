Hilda Clayton († 22) starb am 2. Juli 2013 in Afghanistan. Eine Militärübung in der Laghman Provin im Osten des Landes ging schief, in einem Mörser gab es eine Fehlzündung, die Waffe explodierte. Die Detonation riss vier Soldaten in den Tod, auch "Combat Camera Soldier" Clayton und ein afghanischer Fotojournalist, der von ihr in die Kriegsberichterstattung eingelernt werden sollte, verloren ihr Leben. Sekundenbruchteile zuvor drückten die Fotografen auf die Auslöser ihrer Kameras. Die Bilder zeigen den unmittelbaren Moment der Explosion.