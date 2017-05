Fotografiert von Mario Testino Kommt jetzt Bollywood? Kendall Jenner auf Cover der indischen "Vogue"

Zum zehnjährigen Jubiläum der Zeitschrift wurde Jenner in einem schwarzen, teils transparenten Mesh-Kleid vor filigran gemusterten Fliesen des Hotels Samode Palace in Jaipur in Szene gesetzt. Geschossen hat das beeindruckende Titelbild kein geringerer als Star-Fotograf Mario Testino (62, "In Your Face" ). Er fotografierte für die indische Jubiläums-Ausgabe insgesamt sechs Fashion-Editorials. Vor der Kamera stand auch Bollywoodstar Sushant Singh Rajpu (31, "Kai Po Che" ), der auf einem Foto auch mit dem US-Model posiert. Und wer weiß, vielleicht hat er Jenner ja eine Rolle in seinem nächsten Bollywood-Streifen angeboten. Ein gutes Leinwandpaar würden beide jedenfalls abgeben.