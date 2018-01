Charlotte: Kindergarten-Start mit Verspätung

Charlottes Kindergarten befindet sich in Laufdistanz zum Kensington Palace. Für die Verantwortlichen des Kindergartens ist der prominente Schützling natürlich eine gute Nachricht: Man sei "hocherfreut", teilte die Willcocks Nursery School Mitte Dezember mit.

Charlotte startete am Montag übrigens mit etwas Verspätung in den neuen Lebensabschnitt. Eigentlich war der offizielle erste Kindergarten-Tag am vergangenen Donnerstag. Zu diesem Zeitpunkt weilte die royale Famile Berichten zufolge aber noch in Bucklebury in Berkshire bei Familie Middleton - dort hatte man zusammen Silvester gefeiert.

