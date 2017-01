Foto von der Strahlentherapie Shannen Doherty: Bewegende Worte im Kampf gegen den Krebs

Zu dem Foto schreibt Doherty bewegende Worte: "Ich habe Maggie fünf Tage die Woche gesehen, aber es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Wir haben eine Liebes-Hass-Beziehung. Ich liebe sie, weil sie ein Teil der lebensrettenden Maßnahmen ist, die ich erhalte. Es ist verblüffend, wie weit wir mit der Technologie gekommen sind. Eines Tages wird Maggie in Rente gehen und das Heilmittel gefunden werden. Dinge, wie die Immuntherapie sind die Zukunft, aber zum jetzigen Zeitpunkt... sind es ich und Maggie. Morgen sehe ich sie zweimal, so dass ich diese Phase schneller hinter mich bringen kann. Bis morgen."