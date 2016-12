Foto und Video von den Malediven Verona Pooth schickt Urlaubsgrüße - "Peinlich!" bis "Wow!"

Von "Wow!" bis "Peinlich!" reichen die Kommentare, die Entertainerin Verona Pooth (48) für ihre aktuellen Instagram-Posts erhält. Auf einem Foto ist die gebürtige Bolivianerin zu sehen, wie sie in einem Gang oder Kleiderzimmer in sexy Pose auf dem Boden sitzt und sich in einem Spiegel fotografiert. Das Besondere daran: Pooth trägt in ihrem Malediven-Urlaub entweder einen schwarzen, tief dekolletierten Badeanzug oder einen ebensolchen Body. Ihr eigener Kommentar zum Bildmaterial: "Abend bevor Dinner-Time mit meiner Familie... Schicke euch sonnige Grüße!!! Verona".