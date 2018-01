Foto-Serie auf Instagram Kim Kardashian erhitzt mal wieder die Gemüter

Den gegenteiligen Effekt erzielte die 37-Jährige mit einem Foto, auf dem sie einen Blick auf ihren fast nackten Körper gewährt. Sie trägt nichts außer einen winzigen weißen Slip und einen offenen Mantel. Ihre rechte Brustwarze wurde jedoch zensiert. Zahlreiche ihrer Follower finden das Bild "wunderschön" und "atemberaubend". Allerdings gibt es auch hier kritische Stimmen, die Kims Freizügigkeit unangebracht finden - immerhin sei sie nun Mutter von drei Kindern. Und wie reagiert der Reality-Star auf das Ganze?

Seitenhieb auf Lindsay Lohan?

Kim Kardashian West feuerte auf die Hass-Kommentare zurück. Neben einem weiteren Foto, auf dem sie auf einem Bett sitzt, den Hörer eines Festnetztelefons am Ohr, das Smartphone in der Hand, schrieb sie, als würde sie eine Bestellung aufgeben: "Hallo, kann ich bitte 'Es ist mir scheißegal' haben, danke!" Doch nicht nur die anonymen Hater in ihren Kommentarspalten bekamen ihr Fett weg.

Schauspielerin Lindsay Lohan (31, "Girls Club - Vorsicht bissig!") schrieb auf der Instagram-Seite von US-Blogger Perez Hilton, der ein Foto von Kims neuem Look gepostet hatte: "Ich bin verwirrt." Das ließ Kardashian West nicht auf sich sitzen und kommentierte darunter: "Weißt du, was verwirrend ist... dein plötzlicher, ausländischer Akzent." Lohan hatte Ende 2016 auf einmal mit einem europäischen Akzent gesprochen. Sie erklärte damals, dass der neue Akzent eine Mischung aus all den Sprachen sei, die sie lerne. Das hat Kim offenbar wenig beeindruckt. Die Ladys verkehrten einst in den gleichen Kreisen.

So funktioniert die PR-Maschine à la Kardashian: Für Aufsehen sorgen, gegen alle Reaktionen immun sein, gegebenenfalls öffentlich gezielt gegensteuern und so das Gesprächsthema Nummer eins bleiben.