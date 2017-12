Foto auf Instagram Sam Smith und Brandon Flynn: Offizieller Liebesbeweis?

Dieses Insta-Foto könnte nun also durchaus als Wink an die Öffentlichkeit gedacht sein, um zu sagen: "Seht her, wir sind ein Paar." Der britische Sänger Smith erklärte bereits im Oktober in der Talkshow von Ellen DeGeneres, dass er in festen Händen sei. Einen Namen nannte er damals allerdings nicht.

Anschließend gab es immer wieder Spekulationen, dass Flynn der Mann an seiner Seite sein könnte. Nun gibt es endlich - wenn auch vorerst nur in den sozialen Medien - ein erstes gemeinsames Foto der beiden. Es dürfte also nicht mehr lange dauern, bis entweder Sam oder Brandon die Liebe wirklich offiziell macht.