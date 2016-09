Erst am 14. September hat das Paar seinen dritten Hochzeitstag gefeiert. Zu diesem Anlass gab es von Teigen sogar ein kurzes Snapchat-Video der beiden, in dem sie erzählte: "Vor zehn Jahren habe ich den besten Mann auf diesem Planeten kennengelernt." Dann gab es einen dicken Schmatzer und abschließend ein "Ich liebe dich. Alles Gute zum Hochzeitstag." Das Model und der Sänger haben 2013 am Comer See in Italien geheiratet. Ihre Tochter Luna kam am 14. April dieses Jahres zur Welt.