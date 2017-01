Foto auf Instagram Bella Thorne lässt die Hüllen fallen

Zu viel des Guten?

Ihre Fans sind sich etwas unschlüssig darüber, ob das Foto ein Hit oder ein Flop ist. "Exzellent" oder "hinreißend" heißt es in den Kommentaren. Doch auch andere Stimmen werden laut. "Was ist nur mit dir passiert? Du hast dich so verändert", wundert sich ein Fan. Ein anderer klagt an: "Du bist doch gerade mal 19... Ich bin auch 19... aber dich so zu sehen ist so aufwühlend... Heute werde ich dich ab abonnieren... Du bist nicht mehr meine Lieblingsschauspielerin (...)".