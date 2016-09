Die Hochzeit des Paares fand am 10. September an der kalifornischen Küste statt. Zu den Hochzeitsgästen der Zeremonie unter freiem Himmel zählten auch einige "Pitch Perfect"-Kollegen, darunter Elizabeth Banks, Brittany Snow und Rebel Wilson. Letztere hatte Bilder von der Hochzeit gepostet und dem Paar mit einem süßen Foto gratuliert: "Herzlichen Glückwunsch an Sky & Anna. Was für eine absolut schöne Hochzeit", schrieb sie dazu.