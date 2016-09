Der Schnappschuss scheint dabei gut anzukommen. In den Kommentaren hagelt es Lob für die 51-Jährige. "Schönes Selfie" oder "Fantastisch Veronica, wunderbares Bild" heißt es da. "Salt and Fire" mit Veronica Ferres in der Hauptrolle wird ab 8. Dezember in den deutschen Kinos zu sehen sein.