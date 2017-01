Foto auf Facebook gepostet Daniela Katzenberger: So sah sie mit 13 Jahren aus

Katzenberger sitzt in Badebekleidung in einem Planschbecken. "Hauptsache das Planschbecken ist rosa", kommentiert sie das Ganze. Blütenblätter sind im Wasser und auf ihrem Körper zu erkennen, außerdem steckt eine Blume in ihrem Haar und eine hält sie in der Hand. Ein klassisches Erinnerungsfoto am "Throwback Thursday"! Stets am Donnerstag posten User auf Facebook, Instagram und Twitter, darunter auch viele Promis, unter dem Hashtag "#tbt" Fotos aus ihrer Vergangenheit.

Den Fans gefällt's! Eine Dame bescheinigt der 30-Jährigen: "Und auch hier wieder der Beweis, dass deine Lippen Natur sind (...)". Darauf reagiert die Katze prompt: "Sag ich doch (...) Und trotzdem kann ich machen was ich will, ich werde ja doch deswegen angefeindet. Egal (...)". Das ist doch mal die richtige Einstellung!