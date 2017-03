In Frankreich ebenfalls auf der Streaming Plattform SFR." Zudem sei "The Same Sky" auch an "die englischsprachigen Territorien von Netflix" verkauft worden, also "unter anderem USA, Kanada, UK und auch Australien". Dort laufe der Dreiteiler "voraussichtlich auch noch im Frühjahr", verrät Müsel.

Fünf Filme zum Thema

Wer die drei Filme sowie die beiden zugehörigen Dokumentationen zur historischen Einordnung des fiktiven Stoffs verpasst hat, kann die insgesamt fünf Produktionen eine Woche lang in der ZDF-Mediathek ansehen. Die erste Doku lief am Sonntag (26.3.) um 23:35 Uhr und der letzte Film am heutigen Donnerstag (30.3.) um 20:15 Uhr.