Forschungsinstitut "Fortiss" Roboter, autonomes Fahren: Fast wie im Science-Fiction-Film

Neben solchen Industrierobotern gibt es übrigens auch Serviceroboter: Wie der Name schon sagt, sind die für den persönlichen Gebrauch gedacht, den Haushalt zum Beispiel. Sie können mähen, wischen, saugen und Fenster putzen. Oder Cocktails mixen: Fortiss hat auch einen Barkeeper-Roboter entwickelt.

Menschliches Gehirn nachstellen

Künstliche Gehirne: auch daran arbeiten die Wissenschaftler am Nordfriedhof. "Human Brain Project" heißt das Projekt, das Teil eines Großprojekts der EU-Kommission ist. "Wir arbeiten daran, das menschliche Gehirn zu simulieren", erklärt Axel von Arnim, der Projektleiter.

Anders gesagt: Die Wissenschaftler wollen alles Wissen über das menschliche Hirn zusammenfassen und am Computer nachstellen. Dadurch wollen sie mehr über Erkrankungen des Gehirns lernen, was die Entwicklung neuer Therapien beschleunigen soll. Mit diesem Gehirn können aber auch Roboter gesteuert werden. "Die sind dann so etwas wie der Körper, der zum Gehirn gehört", sagt von Arnim.

Selbständig im Parkhaus geparkt

Auch an selbstfahrenden Autos wird hier geforscht. Vor dem Eingang des Instituts steht ein Audi. Was er kann, außer fahren? Selbstständig in einem Parkhaus parken, erklären Tobias Kessler und David Lenz. Sie haben die Technologie mitentwickelt.

Konkret heißt das: In drei Parkhäusern in Ingolstadt können die beiden vor der Einfahrt aussteigen und das Auto sucht sich selbst einen Platz. "Es erkennt, ob eine Parklücke belegt ist oder nicht", sagt Lenz. Das funktioniert, indem das Parkhaus dem Auto die Daten von den belegten Plätzen und eine Karte des Gebäudes übermittelt.

Fliegende Autos? Bei "Lilium Aviation" in Gilching

Noch ist das alles in der Testphase und nicht zu kaufen. Aber dass Autos eines Tages nicht nur selbstständig einparken, sondern auch selbstständig fahren können, darin sind sich Experten einig. Klar ist nur noch nicht, wann es soweit ist. Und fliegende Autos? Das klingt ja am meisten nach Science-Fiction-Film.

Am Nordfriedhof werden sie nicht entwickelt, dafür aber in Gilching bei "Lilium Aviation". Das Start-up hat ein senkrecht startendes Elektro-Flugzeug entwickelt, das aussieht wie eine futuristische Dachbox. Kein fliegendes Auto, aber schon ein Flugtaxi.

