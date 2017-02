Mit dem englischen Fußball-Fachmann ist freilich Ian Ayre gemeint, der vom FC Liverpool kommt, Geschäftsführer wird - und die Löwen zurück in die Bundesliga führen soll.

"Keine Panikstimmung" beim TSV 1860

Cassalette sagte weiter: „Wir stehen wirtschaftlich und sportlich so gut da wie schon lange nicht mehr, in jeder Hinsicht besser als in den letzten Jahren. Wir reden nicht von Abstieg, haben alles gut in der Hand. Jetzt haben wir ein Heimspiel gegen Nürnberg (Montag, 20.15 Uhr, im AZ-Liveticker) vor der Brust, das wir auch gewinnen wollen.“

Seinen Schilderungen zufolge habe es bei den Giesingern auch zu keiner Zeit eine Panikstimmung gegeben, „wie es gerne von außen an uns herangetragen wird. Wir haben noch 14 Spiele und ich bin guter Dinge, dass wir uns bald da unten absetzen können“.

Ziel: Platz im gesicherten Mittelfeld

Das Ziel unter Pereira sei schließlich ein Platz im gesicherten Mittelfeld. Dann könnte der TSV 1860 „endlich einmal früher für die kommende Saison planen“, sagte er. „Es wird sich dann zeigen, wen der Trainer auch in der neuen Saison noch im Verein haben will, um seine Ziele anzugehen. Es wäre wichtig, dass wir bis zum Sommer einen entsprechenden Stamm haben und den sinnvoll ergänzen können.“

Nach AZ-Informationen soll zu diesem Mannschaftsgerüst bestenfalls auch der von Benfica Lissabon ausgeliehene Victor Andrade gehören. Demnach schwebt den Löwen ein weiteres Engagement des Brasilianers vor, obwohl dieser seit Ende Oktober wegen eines Kreuzbandrisses ausfällt.

Der 21-jährige Linksaußen hatte jedoch in der Zeit zuvor angesichts seiner fußballerischen Fähigkeiten überzeugt und gilt bei den Fans als äußerst beliebt.