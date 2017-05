Formel-3-Rennen in Monza Schumacher feiert ersten Podestplatz

"Mein erstes Podium in der Formel-3-EM fühlt sich sehr gut an, zumal ich es beim Heimrennen meines Prema-Powerteams erreicht habe", sagte Schumacher: "Mit einem solchen Ergebnis hätte ich an meinem zweiten Wochenende in der Formel 3 nicht unbedingt gerechnet. Ich habe in jedem Rennen gepunktet und erstmals auf dem Treppchen gestanden. Das macht mich sehr glücklich."