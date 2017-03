Schon in der Vorwoche hatte die Scuderia nach dem Seuchenjahr 2016 überrascht, Vettel und sein Kollege Kimi Räikkönen waren nicht weit entfernt von den abermals favorisierten Silberpfeilen. In den kommenden Tagen wird sich nun in Spanien zeigen, ob Ferrari die Lücke zum Branchenprimus Mercedes weiter schließen kann und sich zu einem echten Herausforderer für das erste Rennen in gut zwei Wochen in Melbourne aufschwingt.